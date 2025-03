No perdonará a CR7: "Ese Balón de Oro seguirá siendo para siempre una injusticia; no fueron mejores que yo en 2013"

El delantero portugués no ocultó su indignación: "Tiene que haber algo más serio. Me decepciona mucho esto. Para mi no es creíble el Balón de Oro. Yo sentí lo mismo dos veces", comenzó diciendo CR7 .

"Te da impotencia, rabia, pero después lo entendí y cuando entiendes las cosas no vale la pena dar luchas que no vas a ganar. Lo ideal es retirarse. Ahí aparece la educación y los valores, que son mucho más importantes que el premio...", terminó expresando el cinco veces ganador del Balón de Oro .

El exjugador del Bayern también dejó claro que, en aquel momento, sentía que estaba a la altura de los más grandes: "Messi y Cristiano Ronaldo siempre me mostraron respeto. Sabían que estaba en su mesa. Con toda humildad, no fueron mejores que yo en 2013, no tenía nada que envidiarles dentro del campo de juego".

Y no es la primera vez que Ribery se pronuncia sobre aquella polémica. Años atrás, ya había manifestado su descontento: "El Balón de Oro ya no es para el mejor jugador. Es todo por política. También vi cómo Blatter abrazaba a Cristiano Ronaldo y cómo su familia entera estaba ahí. No soy tonto. Estaba claro que tenía que ganarlo. No iba a traer a su toda su familia si no lo ganaba"..