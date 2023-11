La rotunda decisión de PSG con el contrato de Kylian Mbappé y que lo acerca al Real Madrid

PSG siempre ha mantenido la postura de no dar el brazo a torcer con la salida de Kylian Mbappé , esto ahora daría un giro inesperado y habrían tomado una nueva decisión.

Esto quiere decir que no habrá más dinero de por medio, según informó el periódico español AS. De esta manera, el intento del Al Khelaifi será convencer a su jugador de activar la cláusula para que siga en el equipo por un año más, sin presentar otra oferta para renovar el contrato, aunque la decisión le facilitaría el camino al Madrid, que podría fichar al goleador acordando solo el salario.

Real Madrid podría ser gran beneficiado porque llegaría gratis en caso de concretarse el fichaje, eso sí, la decisión de PSG es clara, ejecuta la cláusula de renovación y se queda, pero no se le dará un nuevo vínculo.

“Se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG”, decía el comunicado.

“No lo he visto ni lo he leído. A nosotros solo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás”, afirmó Nasser Al Khelaifi sobre el comunicado de Real Madrid por Mbappé.

Lo que es cierto es que la novela Kylian Mbappé sigue y no piensa terminar con un desenlace pronto.