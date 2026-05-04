Manchester City tropieza y Arsenal lo celebra a falta de tres fechas: así está la tabla de posiciones de la Premier League

Y en un abrir y cerrar de ojos, la Premier League está más cerca del Arsenal que del Manchester City. Jeremy Doku, con un golazo en el minuto 97, dio al Manchester City un punto contra el Everton (3-3) que puede ser insuficiente. Si el Arsenal gana los tres partidos que les quedan, serán campeones. El Arsenal ha recuperado su ventaja, el City necesita rezar de nuevo.Menudo impulso de energía para los 'Gunners', que saldrán algo menos tensionados este martes a la semifinal de Champions contra el Atlético al saber que ya dependen de sí mismos para abrochar esta Premier.