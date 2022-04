Sigue el drama: el Manchester United de Cristiano Ronaldo sufre dura derrota ante Everton y está fuera de todo

Manchester United sigue en picada. Pese al regreso de Cristiano Ronaldo al once titular, después de perderse el último partido por enfermedad, el conjunto de Old Trafford no pudo volver al triunfo: cayó por 1-0 en Goodison Park ante Everton y se mantiene por ahora fuera de los puestos para la próxima Champions League.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League 2021-22

Fue un duelo que tuvo el mismo guion a lo largo de los 90 minutos. El equipo rojo dominó la posesión, pero nunca tuvo ideas de cómo vulnerar a Jordan Pickford, más allá de algunas oportunidades de Marcus Rashford en el arranque.

Ronaldo, mientras tanto, estuvo bien custodiado dentro del área, y sus compañeros no encontraban formas para asistirlo. Por su parte, el Everton solo necesitó una clara para convertir.

Después de una jugada de Richarlison por izquierda, la pelota le quedó a Anthony Gordon en la puerta del área. El ariete británico remató y su disparo rebotó en el cuerpo de Harry Maguire antes de ingresar dentro del arco, ante un De Gea que se había tirado para el otro lado.