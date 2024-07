Marcelo Bielsa señala al principal responsable de la eliminación de Uruguay de Copa América 2024

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel y a mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era superior desde las individualidades”, comentó Bielsa en rueda de prensa en el Bank of America Stadium de Charlotte. “Yo me hago especialmente responsable por no haber conseguido, teniendo jugadores aptos para hacerlo, establecer una ventaja”.

Uruguay jugó en superioridad numérica la mitad del compromiso, con la expulsión del zaguero Daniel Muñoz (45+1), pero Colombia terminó imponiéndose para avanzar a la final del domingo contra Argentina en Miami.