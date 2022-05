Sale a la luz la íntima conversación de Marcelo donde explota contra el Real Madrid: “He sido un pu** ejemplo”

Indiscutiblemente, es una leyenda del Real Madrid, sin embargo, su nivel ya no da para seguir formando parte del club y esto le ha sentado muy mal.

A Marcelo se le verá por última vez con la casaca blanca el sábado en París en la final de la Champions, la quinta del brasileño, que recién se convirtió en el futbolista que más títulos ha conquistado en el club español con 24.

El exFluminense no ha tenido espacio en la escuadra de Carlo Ancelotti, quien lo borró totalmente esta temporada poniéndolo solo cinco veces como estelar ante la titularidad de Ferland Mendy.

Marcelo no renovará y se marchará tras la actividad, posiblemente a Brasil, algo que no le ha sentado bien al lateral izquierdo de 34 años que tantas glorias le dio a la institución merengue.

Las cámaras de Movistar capturaron las palabras que Marcelo compartió con Lucas Vázquez en su despedida del Santiago Bernabéu el pasado sábado en último partido de Liga ante Betis.

La plática se dio a conocer en el programa El Día Después, que retumbó al conocerse el enfado que posee el brasileño por su no continuidad en el club.

LA CONVERSACIÓN

“Ya, pero si tú ya hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más... Ya, y que no lo sabes...”, le decía Lucas a su compañero, mientras observaban al partido sentados desde el banquillo, según la lectura de labios que hizo el medio.

Marcelo respondió: “: “Porque el club no me va a renovar... he sido un p... ejemplo”, haciendo alusión a sus 16 años de sacrificio en el Santiago Bernabéu”.

Vázquez contestó: “Es que es una pasada tío. No somos... no somos conscientes. Pero no es fácil el momento (de la despedida)”, que se dio después cuando Marcelo ingresó al minuto 57 para terminar siendo ovacionado por la afición una vez el juego finalizó.