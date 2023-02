Martin Odegaard rompe el silencio y ataca al Real Madrid: “Eres el mejor fichaje de la historia o eres una mie***”

“Con el Castilla, no estaba con ellos regularmente, así que no encontré esa conexión. En el primer equipo yo era solo un niño que venía a entrenar. No participé en los partidos. Me sentí un poco como un extraño. Estaba atrapado en el medio. Tal vez si hubiera sido español, me hubieran dado un poco más de tiempo para crecer. Honestamente, no lo sé. No hay término medio en el fútbol moderno. O eres el mejor fichaje de la historia, o eres una mierda”, expresó.

La afición del Real Madrid siempre le reclamó sus ganas de luchar por un puesto, así como lo hicieron Fede Valverde, Vinicius Jr., Rodrygo Goes o Eduardo Camavinga.

“Solo puedo agradecer al Madrid por apostar por un chaval de 16 años. Todos tenían buenas intenciones y no culpo a nadie, pero necesitaba encontrar un lugar donde poder establecerme. Necesitaba encontrar un hogar real. Lo encontré en Londres”, añadió Odegaard dejando claro que ahora el Arsenal es su verdadera casa.