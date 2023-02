Ibrahimovic no le teme a las críticas y las necesita: “Sigo siendo Dios, el número uno; es como echar gasolina al fuego”

Zlatan Ibrahimovic tiene razones para estar esta feliz. El sueco ha vuelto a entrenar con normalidad en el Milan tras recuperarse de una operación en su rodilla derecha y a sus 41 años cree que todavía tiene mucho para dar.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga italiana 2022-23

El delantero se sometió a una cirugía en mayo del 2022 que lo apartó de las canchas todo ese año. Nueve meses después de pasar por el quirófano, Ibrahimovic está listo para seguir escribiendo nuevos capítulos y asegura que sigue siendo el mejor futbolista de todos.

“Me siento muy bien. He vuelto al grupo y me siento libre, tanto dentro como fuera del campo. He hecho todo lo posible para ayudar al entrenador, a los jugadores y al club desde fuera durante este tiempo. He sido paciente”, explicó el ariete en un diálogo con el medio italiano Mediaset.

Ibra agregó que no le teme a la críticas y que, por el contrario, le gustan y las necesita. “¿Las críticas? Si no las recibes es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno. Me he acostumbrado. Es como echar gasolina al fuego. Sigo siendo Dios, sigo siendo el número uno”.