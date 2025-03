Mascherano revela el estado físico de Messi y causa preocupación: “Yo me guío por lo dicen”

“Yo me guío por lo que me dicen los médicos y me han dicho que no tiene ninguna lesión, ni ninguna cicatriz. Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, con cambios de clima y un montón de situaciones”, expresó el Jefecito.

Y aclaró: “Como nosotros queremos cuidarlo, y pretendemos no agravar esa fatiga, decidimos darle descanso, sabiendo los riesgos que corremos. No tener al mejor jugador del mundo es complicado, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante y saber jugar sin él“.