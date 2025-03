“Ser citado en la Selección de Brasil, tiene un peso mayor para quienes están actuando en sus clubes. No tienes tiempo para entrenar, recuperar el tiempo perdido. Endrick vive un momento de transición en el equipo más grande del fútbol mundial. Es un proceso natural, la adaptación, lleva tiempo. Tenemos que vivir con la situación. Las puertas no están cerradas para Endrick, él lo sabe, tengo confianza en él pero no puedo citarlo si no juega”, dijo Dorival Junior a finales de 2024.

En su primera convocatoria de 2025 ha cumplido y dejó fuera a Endrick de la selección de Brasil, a pesar de que cada vez que juega con el Real Madrid demuestra su calidad.