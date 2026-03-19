Mascherano, sin pelos en la lengua, señala al culpable de la eliminación de Inter Miami: "El responsable, claramente..."

El entrenador del <b>Inter Miami</b>, <b>Javier Mascherano</b>, afirmó que la de este miércoles es "una noche muy triste" que genera "mucha desilusión" por la eliminación de su equipo en octavos de final de la <b>Copa de Campeones de la Concacaf</b>, y aseguró que tendrán que centrarse en la <b>MLS</b>."Una noche muy triste, mucha desilusión, teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición", dijo el argentino en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/inter-miami-vs-nashville-en-vivo-transmision-directo-goles-resultado-concacaf-champions-cup-CF29796114" target="_blank">Inter Miami empató 1-1 con el Nashville</a></b>, pero cayó por la regla del gol visitante.