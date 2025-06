En declaraciones a El País de Uruguay , “Peluca” aprovechó para contar una conversación informal con el capitán argentino para bromear sobre sus respectivos logros deportivos. “Le dije: ‘Eres campeón del mundo y tienes ocho Balones de Oro, pero yo gané la Copa de Chile con Colo Colo y tú no, ja’”, relató entre risas.

Según el futbolista uruguayo, Messi se lo tomó con muy buen humor y respondió con una sonrisa: “‘No, esa no la tengo, ja’”. La broma generó risas entre el 10 de Argentina y Luis Suárez , expresó Maximiliano : “Eso habla de su sencillez (refiriéndose a Leo Messi)".

“Más allá de lo económico, dejamos muchas cosas en Chile. Allá me había ganado un lugar importante y preferí venir acá para aprender de gente que ganó todo. Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta oportunidad”, explicó.

Sábado 14 de junio, 6:00 PM : Al Ahly vs. Inter Miami (Hard Rock Stadium).

Jueves 19 de junio. 1.00 PM: Inter Miami vs. Porto (Mercedes-Benz Stadium).

Lunes 23 de junio, 7.00 PM: Inter Miami vs. Palmeiras (Hard Rock Stadium)