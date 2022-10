Mbappé firmó el mejor contrato de la historia: Le Parisien destapa la monstruosa cantidad que cobrará con el PSG

El diario francés Le Parisien desveló este domingo el brutal contrato que firmó Kylian Mbappé hace unos meses con el PSG cuando el Real Madrid intentaba su fichaje.

La citada fuente sigue de cerca toda la actualidad del vigente campeón de la Ligue 1 y asegura que el delantero se comprometió con el club por dos temporadas (más otra opcional). Si cumple los tres años de contrato, cobrará un total de ¡630 millones de euros brutos!

Esa tremenda cifra que percibirá Mbappé iría desglosada de la siguiente forma:

-72 millones de euros brutos por temporada en concepto de salario.

- Un bono de firma de 180 millones por renovar (dividido en tres cuotas).

- Tres bonos de fidelidad en el caso de que no abandone el PSG (70 millones si no lo hace en 2023, 80 si no se va en 2024 y 90 millones si no se marcha en 2025).