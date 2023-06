El equipo que haría una oferta salvaje a Mbappé y todo cambia para Real Madrid; “Qatar deja de lado a PSG y hará una inversión muy grande”

Desde la voz de Edu Aguirre , reconocido periodista español, se dio a conocer la noticia en exclusiva y que da un giro inesperado al caso de Kylian.

Y siguió: “A mí me cuentan que PSG tenía mucho que perder porque quería llegar al Mundial de Qatar con la camiseta de Francia de Mbappé siendo del club y ahora Qatar no va a entrar con todo para retener a Mbappé. No es tan necesario que se quede”.

Tras comenzar la exclusiva así soltó el bombazo: “Lo que está apunto de hacer Qatar es meterse de lleno en la Premier League y en el Manchester United. Quieren copiar el modelo del City”.

“La inversión que hará Qatar en el United será salvaje bajo el mando de Jassim Hamad al-Thani, que es el hermano del emir de Qatar”.