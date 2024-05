Mbappé se va del PSG y así reaccionó Luis Enrique: ¡su enganchón con un periodista en la conferencia!

“Entiendo y puedo comprender su decisión. Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos los sabían. No cambia el panorama. Sigue siendo igual. Todas mis decisiones fueron para buscar lo mejor del equipo. Y creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera. Todavía no ha dicho donde va, pero todos lo tenemos claro (Real Madrid)”.

Relación con Mbappé

“He tenido mucha suerte porque siempre he tenido una relación muy directa a los que consideran como números uno. Sería repetirme en el mismo mensaje. Cada uno tiene su situación personal. Creo que todos los que he tenido se han comportado de una manera adecuada. Tampoco me gusta poner en una clasificación tal cual. Solo puedo hablar maravillas de todos los jugadores que he tenido”.

¿Cómo define a Mbappé?

“Es una leyenda del club. Es un jugador que ha dado todo y el club, por supuesto, le ha dado todo a él. Le deseo todo lo mejor en el futuro”.

Fracaso en Champions

“Al que pregunta lo del tema del fracaso, al de los cascos... No sabes ni cuántos equipos hay en la Champions. Igual fracaso es no estudiar cuántos equipos hay en la Champions. ¡Pasemos a la siguiente pregunta por favor!”.