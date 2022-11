Mbappé ‘liquida’ a su propio compañero del PSG: ‘‘No es Neymar, no es titular, hicimos lo que pudimos’’

Kylian Mbappé no suele hablar con la prensa, pero cuando lo hace no se puede contener. Tras el juego donde el PSG derrotó a la Juventus en la Champions League (1-2), el delantero se quedó con la bronca por terminar como segundos del grupo y lanzó un polémica declaración.

El francés apuntó contra un compañero suyo, el español Carlos Soler, quien jugó por Neymar y para Mbappé esto marcó diferencias. Primero se descargó por no saber cómo iba el otro partido, en el que Benfica derrotó al Marsella y se quedó como primero de la llave.

“Durante el partido no sabíamos cómo estaba el juego del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff de advertirnos sobre el resultado. Pero al final, no es algo grave acabar segundo de grupo, nos clasificamos a los octavos de final. Vinimos a hacer nuestro trabajo, pero no fue suficiente. Vamos a ver el sorteo y jugaremos para ganar en octavos”, declaró el delantero tras la victoria en Turín.

Y luego vino el ‘dardo’ para su propio compañero: “Soler no tenía la costumbre de jugar como titular. Es un futbolista distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido”.