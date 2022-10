¡Explotó la bomba en París! Mbappé quiere marcharse del PSG en enero y este sería su único destino

Sorpresota en París. Kylian Mbappé se habría cansado del PSG luego de que renovara su contrato el pasado verano hasta 2025 y estaría trabajando para buscar una salida después del Mundial de Qatar.

Florentino Pérez ‘fulmina’ a Mbappé tras rechazar al Real Madrid

Así lo adelanta este martes la radio francesa RMC y lo confirma el diario Marca. El delantero alistaría las maletas para el mes de enero, ya que considera que el club parisino no le cumplió con algunas exigencias.

Otra de las informaciones relevantes es que el destino del jugador no sería el Real Madrid, sino que el único equipo al que lo dejarían marcharse es al Liverpool, que por ahora no pasa por su mejor momento. Se trataría de una de las condiciones que pone la directiva del PSG sobre la mesa para ‘colaborar’ en su salida, ya que no desean verlo vestido de blanco.

El vínculo entre las entidades dirigidas por Florentino Pérez y Al-Khelaifi es muy tensa. Dos han sido los detonantes para alcanzar este punto de no retorno: el ‘Caso Mbappé’ y las posiciones enfrentadas en torno a la Superliga europea.