Mbappé sorprende y habla de su fichaje frustrado por el Real Madrid: “Quería descubrir otra cosa”

Asimismo, Mbappé no escondió que terminó triste por no haber fichado por el Real Madrid en el pasado mercado.

“Tu inglés es bueno, ¿y tu español también?”, vacila la leyenda francesa a Mbappé, quien respondió entre risas: “Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar... Todo va a mejor”.

“¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado... Sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en National. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, dijo Mbappé.

El Balón de Oro: “Yo era así antes. Cuando ganas algo importante colectivamente, algo que he tenido la oportunidad de hacerlo, lo naturalizas. Si yo pienso solo en hacer todo individualmente, estoy seguro de que no ganamos títulos”.

El nuevo Mbappé tras el Monaco: “Es un nuevo Mbappé. Comencé en un Mónaco de transiciones. Y después llegué a París y fue todo distinto. Equipos que nos replegaban con cinco defensas, no vienen a buscarnos, jugaba en la derecha... Es un nuevo status. El PSG es otro nivel, tiene grandes estrellas y tienes que ganarlo todo. Era necesario digerir algo distinto”.

Su ego: “Soy el máximo asistente de la Ligue 1, en la Champions también. Esa es la prueba de que no soy alguien egoísta que solo piensa en marcar goles. Puedo hacerlo todavía mejor”.

El fracaso en la Eurocopa y la posibilidad de salir de la selección: “Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti. Me pregunté si tenía que salir de la selección. Pero me focalicé en otras cosas y supe que lo que podía reforzarme era demostrarlo en el terreno de juego. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo”.

Sus miedos: “El no ganar. Porque las personas son exigentes conmigo. Tú también tienes una exigencia contigo mismo”.