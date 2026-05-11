Mbappé toma decisión luego de que Real Madrid perdiera la Liga Española ante Barcelona

El francés <b>Kylian Mbappé </b>acudió este lunes a la Ciudad Deportiva <b>Real Madrid </b>de Valdebebas, a pesar de que <b>Álvaro Arbeloa </b>dio libre a la plantilla, para trabajar en la recuperación de las molestias físicas que le han hecho perderse los dos últimos encuentros, el más reciente, el clásico del domingo.El <b>Real Madrid </b>perdió 2-0 en el Camp Nou y certificó su adiós al título de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/messi-unio-festejos-no-hubo-pasillo-real-madrid-asi-celebro-barcelona-bicampeonato-liga-espanola-DD30552122#image-1" target="_blank">Liga Española</a></b>, con el que cierra una temporada sin títulos. Confirmación que era cuestión de tiempo y que se perdió <b>Mbappé</b>.