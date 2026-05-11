Mbappé toma decisión luego de que Real Madrid perdiera la Liga Española ante Barcelona

El Real Madrid perdió 2-0 en el Camp Nou y certificó su adiós al título de Liga Española , con el que cierra una temporada sin títulos. Confirmación que era cuestión de tiempo y que se perdió Mbappé .

El francés Kylian Mbappé acudió este lunes a la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, a pesar de que Álvaro Arbeloa dio libre a la plantilla, para trabajar en la recuperación de las molestias físicas que le han hecho perderse los dos últimos encuentros, el más reciente, el clásico del domingo.

El francés apuntaba a volver, tras completar con el grupo el entrenamiento del viernes, pero el sábado notó unas molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar.

Horas antes del clásico se confirmó su baja tras unos días en los que la polémica rodeó su figura, al viajar a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación.

Se ausentó de la dinámica de equipo y su viaje se hizo público, lo que valió críticas que aumentaron al no poder jugar el clásico. Y durante el mismo, ya que Mbappé publicó una fotografía de apoyo al equipo en sus redes sociales cuando el marcador reflejaba el 2-0 favorable al FC Barcelona.

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Tras esto, Arbeloa no confirmó en rueda de prensa que el galo vaya a volver a jugar esta temporada, en la que restan tres partidos de Liga. “Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no”, dijo en rueda de prensa.

De momento, el francés siguió trabajando en su recuperación, al acudir a la Ciudad Deportiva este lunes a ejercitarse en el día libre a la plantilla tras la derrota en el clásico.