¡No lo quieren en París! Nombran a Messi previo al partido contra el Lyon y la afición del PSG explota

Esta situación se ha venido repitiendo desde que el PSG quedó eliminado de la Champions League frente al Bayern y apuntaron contra el argentino por no aparecer en los momentos más importantes.

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Si hablamos de fútbol base como aquí, hablamos de Messi. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo, sino a nivel social, económico. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos”, lanzó Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, el pasado viernes.

Por su parte, Al-Khelaifi también se refirió al futuro de Messi y Mbappé: “La gente quiere saber qué ocurre. Nos estamos centrando en que continúen. Vamos a analizar lo que estamos haciendo y cómo asegurarnos que podemos continuar y que hacemos las cosas como corresponde y desarrollando. No vamos a cometer errores”.