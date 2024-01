Messi es candidato a ganar premio que no tiene en España gracias a Ibai Llanos: “No te voy a contestar más...”

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de querer mandarte mensaje y lo haces todo público. No te voy a contestar más ahora, no te voy a contestar más porque haces todo público”.

Ibai trataba de tranquilizar a Messi, pero el argentino siguió: “No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda”. Sin embargo, finalmente Ibai quiso justificarse mencionando que enseñar las conversaciones lo aprendió del Kun Agüero.