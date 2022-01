Lionel Messi dejará al PSG al finalizar su contrato y revelan cuál será su próximo equipo en 2023

El crack argentino, Lionel Messi, tiene 34 años de edad y cumplirá 35 en junio de este 2022, por lo que queda claro que el final de su carrera está cada vez más cerca.

Messi tiene un plan en relación a su carrera como futbolista profesional. Leo tiene contrato con el PSG hasta el 2023 y su deseo es cumplir con ello, pero todo indica que no habrá una renovación.

La Pulga tiene la idea de irse libre a Estados Unidos y su club en la MLS será el Inter de Miami, del cual David Beckham es uno de los propietarios.

No es un secreto que Messi ve el fútbol de los Estados Unidos como un gran destino para jugar alguna parte de su carrera. En algunos entrevistas ha revelado que le gustaría jugar ahí.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé” dijo hace unos meses el astro argentino.