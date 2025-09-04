Messi lanza la bomba que deja a todos impactados tras su despedida con Argentina: "Lo más seguro es que..."

La noche en el Monumental quedó grabada en la historia como la última vez que Lionel Messi jugó un partido oficial de Eliminatorias Sudamericanas en Argentina. El capitán de la Albiceleste lideró la victoria por 3-0 frente a Venezuela con un doblete y se marchó envuelto en un clima cargado de emoción, consciente de que este encuentro significaba una despedida simbólica. Después del triunfo, Messi tomó la palabra con la sinceridad que lo caracteriza. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”, expresó el rosarino.

Consultado sobre su decisión, explicó que buscaba cerrar este ciclo de la mejor manera: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”. Sobre su futuro en la Copa del Mundo 2026, Messi fue claro aunque dejó una posibilidad abierta, desatando las alarmas por una posible ausencia del 10 de Argentina: “Lo dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

El capitán también habló de la exigencia física que enfrenta a sus 38 años y cómo eso impacta en sus decisiones. “Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, reconoció. Más tarde, en zona mixta, Messi aclaró que no estará presente en el último duelo de Eliminatorias ante Ecuador. “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y prepararme para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”, adelantó.