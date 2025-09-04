Messi lanza la bomba que deja a todos impactados tras su despedida con Argentina: "Lo más seguro es que..."

El próximo partido oficial en el que <b>Messi </b>podría vestir la camiseta albiceleste será la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/scaloni-queja-argentina-espana-finalissima-partido-mundial-2026-AH27203829" target="_blank">Finalissima</a> </b>frente a España, en marzo de 2026, cuando los campeones de América se midan con los campeones de Europa. Hasta entonces, el 10 seguirá prolongando un romance eterno con la selección que, incluso en la recta final de su carrera, se mantiene tan fuerte como siempre.