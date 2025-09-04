Tres clasificadas al Mundial, la eliminada y el repechaje: así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

a selección paraguaya de fútbol cortó este jueves quince años de espera y, tras empatar 0-0 con Ecuador, aseguró su pase al Mundial de 2026, un logro que no alcanzaba desde Sudáfrica 2010, cita en la que llegó hasta los cuartos de final.Con su vuelta a la élite del fútbol mundial, la Albirroja coronó con éxito una campaña que comenzó, con ciertos tropiezos, el 7 de septiembre de 2023.Pero fue el entrenador argentino Gustavo Alfaro quien cambió el destino de la Albirroja, cuando asumió, el 16 de agosto del 2024, la conducción de un conjunto que parecía no encontrar el camino.