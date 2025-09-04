Tres clasificadas al Mundial, la eliminada y el repechaje: así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

Tres nuevas clasificadas al Mundial 2026. Este días quedaron definidas las seis invitadas por parte de Conmebol, ya que solo queda esperar la selección que irá al repechaje. Vamos a comenzar hablando de Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa esperó a jugar como local para conseguir su pase ante Perú.

La Celeste no iba a fallar ante su gente y con tantos de Rodrigo, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas concretó su boleto (3-0) para United 2026. Será la Copa del Mundo #15 para La Garra Charrúa. Ese triunfo también significó que Perú perdió todas sus chances de clasificar y junto a Chile son las dos eliminadas, esperando una tercera que se dará en la última fecha.

Otro que clasificó fue la selección Colombia. Los cafeteros gracias a James Rodríguez, una de sus leyendas, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero triunfaron 3-0 ante Bolivia, que se aferra a una última posibilidad. Colombia ha clasificado a su séptimo Mundial de la historia y con esto ha dado una gran alegría a su pueblo.

Paraguay, tras 15 años

a selección paraguaya de fútbol cortó este jueves quince años de espera y, tras empatar 0-0 con Ecuador, aseguró su pase al Mundial de 2026, un logro que no alcanzaba desde Sudáfrica 2010, cita en la que llegó hasta los cuartos de final. Con su vuelta a la élite del fútbol mundial, la Albirroja coronó con éxito una campaña que comenzó, con ciertos tropiezos, el 7 de septiembre de 2023. Pero fue el entrenador argentino Gustavo Alfaro quien cambió el destino de la Albirroja, cuando asumió, el 16 de agosto del 2024, la conducción de un conjunto que parecía no encontrar el camino.

Los que perdieron, pero que que aún tienen chance son Bolivia y Venezuela. Ambos saben que ir directo al Mundial ya no se podrá, pero tienen la esperanza de entrar a un repechaje.



Tras la derrota 3-0 ante la Argentina de Messi (doblete) y otro de Lautaro Martínez, la Vinotinto se quedó con 18 puntos, uno más que los bolivianos (17). Ambas selecciones se juegan todo de local, Venezuela ante Colombia y Bolivia ante Brasil. El mejor resultado para la Vinotinto es ganar, pero los bolivianos dependen del resultado de Venezuela para saber si van o no al repechaje de la Copa del Mundo.

-En caso de que Venzuela gane, Bolivia está fuera -En caso de que Venezuela empate y Bolivia gane, los clasificados son los verdes. -En caso de que ambos empaten, Venezuela clasifica -En caso de que ambos pierdan, Venezuela clasifica Recordemos que Chile llegaba a esta fecha eliminada y sin chances de nada. Los clasificados por Conmebol al Mundial de 2026 son: Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay.

Última jornada de las Eliminatorias



-Martes 09 de septiembre *Ecuador vs Argentina - 5:00 p.m *Chile vs Uruguay - 5:30 p.m *Bolivia vs Brasil - 5:30 p.m *Venazuela vs Colombia - 5:30 p.m *Perú vs Paraguay - 5:30 p.m