La fuerte queja de Scaloni por la chance de jugar la Finalissima ante España previo al Mundial 2026: "Hubiera preferido..."

"Un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial... yo sinceramente no pensé que se iba a jugar. Ya veremos si se confirma, porque España, a priori, sí va a ser primera del grupo y podrá jugar en marzo. Pero todo está muy en el aire y nosotros necesitamos certezas", sentenció el técnico argentino sobre la chance de jugar la Finalissima a inicios de 2026. <b>Arsgentia </b>se clasificó a la Finalissima tras ganar la Copa América 2024, en tanto que <b>España </b>accedió por haber ganado la Eurocopa ese mismo año.