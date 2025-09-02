Internacionales

La fuerte queja de Scaloni por la chance de jugar la Finalissima ante España previo al Mundial 2026: "Hubiera preferido..."

Argentina y España aún tienen pendiente la Finalissima luego de ganar la Copa Améria y Eurocopa en 2024, respectivamente.

La selección argentina se prepara para disputar la doble y última fecha de eliminatorias sudamericanas contra Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni lanzó una fuerte queja sobre la posibilidad de jugar la Finalissima frente a España antes del Mundial 2026.

En una charla con el periodista Pablo Giralt en TNT Sports, el DT de la Albiceleste aseguró no estar de acuerdo con celebrar dicho duelo previo a la cita mundialista.

"Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial. Me parece que hubo tiempo para jugarla antes", explicó Scaloni. "España no pudo porque tenían la Nations League. A nosotros como sudamericanos nos ha complicado porque no podemos competir contra europeos", añadió.

Scaloni cuestionó la organización del encuentro y deja dudas sobre su realización. "Ellos hicieron ese torneo, que teóricamente es amistoso, luego lo han maquillado, y no hemos podido jugar. Ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial".

Cabe recordar que España arranca las eliminatorias a la Copa del Mundo este jueves enfrentando a Bulgaria y el domingo a Turquía.

"Un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial... yo sinceramente no pensé que se iba a jugar. Ya veremos si se confirma, porque España, a priori, sí va a ser primera del grupo y podrá jugar en marzo. Pero todo está muy en el aire y nosotros necesitamos certezas", sentenció el técnico argentino sobre la chance de jugar la Finalissima a inicios de 2026.

Arsgentia se clasificó a la Finalissima tras ganar la Copa América 2024, en tanto que España accedió por haber ganado la Eurocopa ese mismo año.

