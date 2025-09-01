Internacionales

Eliminatorias Mundialistas: Messi se despide en Argentina y Honduras comienza el sueño de United 2026; CR7 por su último baile

Estos son los mejores partidos en la semana que se disputarán las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

    Las Eliminatorias Mundialistas continuarán esta semana con muchas emociones.
La emoción por las eliminatorias mundialistas está de regreso, y esta semana los fanáticos de todo el mundo podrán disfrutar de partidos claves en las tres principales zonas de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026: Europa, Conmebol y Concacaf.

Neymar enciende la polémica: desmiente a Ancelotti tras borrarlo de la convocatoria de Brasil: "Ya que estoy fuera..."

En una jornada cargada de tensión, destacan dos encuentros muy esperados: el último partido de Lionel Messi como local en las Eliminatorias de Sudamérica con Argentina, y el debut de la Selección de Honduras en la última ronda de la eliminatoria de Concacaf por un boleto a la próxima cita mundialista.

El último partido de Messi con la Albiceleste en Argentina

El 4 de septiembre será un día histórico para el fútbol mundial, ya que Lionel Messi disputará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas.

VER TAMBIÉN: MESSI CONFIRMA QUE ANTE VENEZUELA SERÁ SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA ALBICELESTE EN ARGENTINA

La Selección de Argentina se enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que será una despedida emotiva para ‘La Pulga’ en el marco de las eliminatorias. Messi cerró el debate sobre su futuro, afirmando que no sabe si jugará más partidos oficiales con la selección después de 2026: "Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias", comentó el astro del Inter Miami hace unas semanas.

Honduras debuta en la última ronda de la Eliminatoria de Concacaf

La Selección de Honduras también tendrá una fecha especial este viernes 5 de septiembre, cuando debute en la última ronda de la Eliminatoria de Concacaf. Los de Reinaldo Rueda se enfrentarán a Haití en un partido que se disputará en el Estadio Ergilio Hato de Curazao, a las 6:00 PM (hora hondureña).

Cabe mencionar que este será el primer partido de la eliminatoria mundialista para Honduras, y los jugadores estarán buscando los tres puntos para comenzar con el pie derecho el camino hacia el Mundial 2026.

¡Convocados de urgencia! Rueda sorprende al llamar a 2 futbolistas de la Liga Nacional para enfrentar a Haití y Nicaragua

El encuentro será transmitido exclusivamente por Tigo Sports, y Diario DIEZ te traerá todos los detalles exclusivos porque estará siguiendo de cerca a la Bicolor desde Curazao, con la presencia de nuestro periodista Daniel Ramírez y Marvin Salgado, videógrafo.

Eliminatorias en Europa y Sudamérica

Además de estos importantes encuentros en Sudamérica y Concacaf, la jornada incluirá partidos importantes de Europa, con selecciones como los Países Bajos, Polonia, España e Italia buscando dar un paso más hacia la clasificación al Mundial.

Por otro lado, en Conmebol, las selecciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia también se juegan mucho en esta penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana y buscan conseguir esa clasificación directa a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por último, pero no menos importante, Cristiano Ronaldo busca llevar a Portugal a otro Mundial, que para él significaría el último baile en este torneo que aún no ha podido ganar. Su objetivo es conquistarlo en 2026, para igualar a su archirrival, Messi, quien lo logró en Qatar 2022.

Cartelera de los partidos más importantes:

Eliminatoria Europea:

Jueves 4 de septiembre:

Países Bajos vs Polonia - 12:45 PM

Eslovaquia vs Alemania - 12:45 PM

Bulgaria vs España - 12:45 PM

Viernes 5 de septiembre:

Italia vs Estonia - 12:45 PM

Ucrania vs Francia - 12:45 PM

Sábado 6 de septiembre:

Armenia vs Portugal - 10:00 AM

Inglaterra vs Andorra - 10:00 AM

Eliminatoria Conmebol - Penúltima fecha:

Jueves 4 de septiembre:

Colombia vs Bolivia - 5:30 PM

Paraguay vs Ecuador - 5:30 PM

Argentina vs Venezuela - 5:30 PM (Último partido de Messi)

Uruguay vs Perú - 5:30 PM

Brasil vs Chile - 6:30 PM

Eliminatoria Concacaf: Debut, primera jornada de la última ronda

Jueves 4 de septiembre:

Surinam vs Panamá - 3:30 PM

Guatemala vs El Salvador - 8:00 PM

Viernes 5 de septiembre:

Bermudas vs Jamaica - 4:00 PM

Haití vs Honduras - 6:00 PM (Estadio Ergilio Hato, Curazao)

Trinidad & Tobago vs Curazao - 6:00 PM

Nicaragua vs Costa Rica - 8:00 PM

