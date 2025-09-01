Eliminatorias Mundialistas: Messi se despide en Argentina y Honduras comienza el sueño de United 2026; CR7 por su último baile

<b>Eliminatoria Europea:</b><br /><br /><i>Jueves 4 de septiembre:</i><br /><br />Países Bajos vs Polonia - 12:45 PM<br /><br />Eslovaquia vs Alemania - 12:45 PM<br /><br />Bulgaria vs España - 12:45 PM<br /><br /><i>Viernes 5 de septiembre:</i><br /><br />Italia vs Estonia - 12:45 PM<br /><br />Ucrania vs Francia - 12:45 PM<br /><br /><i>Sábado 6 de septiembre:</i><br /><br />Armenia vs Portugal - 10:00 AM<br /><br />Inglaterra vs Andorra - 10:00 AM<br /><br /><b>Eliminatoria Conmebol - Penúltima fecha:</b><br /><br /><i>Jueves 4 de septiembre:</i><br /><br />Colombia vs Bolivia - 5:30 PM<br /><br />Paraguay vs Ecuador - 5:30 PM<br /><br /><b>Argentina vs Venezuela - 5:30 PM (Último partido de Messi)</b><br /><br />Uruguay vs Perú - 5:30 PM<br /><br />Brasil vs Chile - 6:30 PM<br /><br /><b>Eliminatoria Concacaf: Debut, primera jornada de la última ronda</b><br /><br /><i>Jueves 4 de septiembre:</i><br /><br />Surinam vs Panamá - 3:30 PM<br /><br />Guatemala vs El Salvador - 8:00 PM<br /><br /><i>Viernes 5 de septiembre:</i><br /><br />Bermudas vs Jamaica - 4:00 PM<br /><br /><b>Haití vs Honduras - 6:00 PM (Estadio Ergilio Hato, Curazao)</b><br /><br />Trinidad &amp; Tobago vs Curazao - 6:00 PM<br /><br />Nicaragua vs Costa Rica - 8:00 PM