La frase de Lamine Yamal que va a lastimar a muchos en el mundo del fútbol: "De lo que se debe hablar es..."

<br /><i>"Lo hablé con Nico pero es su carrera, soy demasiado joven como para decirle a alguien lo tiene que hacer. Es su carrera y lo importante es que disfrute donde está, que lo pase bien y me alegro si él está contento"</i>, reconoció.Sobre Fermín, indicó que<i> "está feliz, como siempre".</i> <i>"Mientras estés en el Barça puedes estar tranquilo y si alguien decide salir es por decisión suya. Somos un grupo joven y unido en el que nadie tiene problemas, disfrutamos del club y creo que nadie quiere salir. Le preguntamos de broma sobre Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar",</i> sentenció.