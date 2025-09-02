Pedri le responde sin pelos en la lengua a Hansi Flick sobre los "egos" en Barcelona: "No sé a quién se refería..."

<b>Pedri González</b>, centrocampista del <b>Barcelona</b>, respondió desde la concentración de la <b>selección española </b>en la Ciudad del Fútbol a la frase de su entrenador, <b>Hansi Flick</b>, cuando tras empatar en Vallecas el domingo pidió que no haya "egos" en su vestuario, y, sin darse por aludido, reconoció que no sabe a quién se refería."Lo importante es que todos estén al cien por ciento con el equipo, que no haya egos. Los egos matan el éxito", aseguró <b>Flick </b>tras un partido discreto del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-rayo-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-hansi-flick-DD27176027" target="_blank">Barcelona ante el Rayo Vallecano</a></b> en el que empató a un tanto en la tercera jornada de <b>LaLiga EA Sports</b>.<b>Pedri</b>, preguntado en un acto publicitario en la sede de la Federación española (RFEF), reconoció que no sabe a quién se dirigía su entrenador y espera que se hable en el vestuario una vez acabe el parón por partidos de las selecciones.