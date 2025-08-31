Rayo Vallecano le dio pelea al Barcelona de Hansi Flick y firman un emocionante empate en LaLiga

El gol dejó tocado al <b>Rayo </b>y esos minutos de aturdimiento pudieron costarle caro, ya que en el tiempo añadido de la primera mitad <b>Dani Olmo </b>lanzó una volea en un balón muerto que se marchó por encima del larguero.El descanso le vino bien al cuadro de Vallecas, que refrescó ideas y, nada más comenzar la segunda parte, avisó de su atrevimiento con una ocasión muy clara de <b>Isi Palazón </b>que desbarató <b>Joan García</b> con una mano providencial.El <b>Barcelona</b>, mejor en el juego táctico y combinativo, hizo sufrir al <b>Rayo </b>con el balón en las botas de <b>Pedri</b>, <b>Lamine </b>y <b>Raphinha</b>, pero el equipo madrileño también supo hacer daño a su adversario.