Rayo Vallecano le dio pelea al Barcelona de Hansi Flick y firman un emocionante empate en LaLiga

El Barcelona, con la actuación destacada de su portero Joan García, sumó un punto en Vallecas ante un Rayo (1-1) que supo reponerse al tanto inicial de Lamine Yamal para igualar en la segunda parte por medio de Fran Pérez. El conjunto azulgrana, consciente de la presión alta de su rival, saltó al césped con una marcha más que el Rayo, que a punto estuvo de encajar el primer gol a los seis minutos con un disparo de Raphinha que se marchó desviado.

El equipo madrileño no tardó en devolverle la clara ocasión. Fue solo seis minutos después cuando el rumano Andrei Ratiu, con un disparo a bocajarro, puso a prueba a Joan García, que resolvió con acierto la ocasión. Ferran Torres salió de inicio como apuesta de Hansi Flick para su ataque pese a la disponibilidad de Lewandowski y trató de buscar sus espacios entre la zaga rival, que lo vigiló concienzudamente para no dejarle actuar, como el pase que le dio Raphinha y que no logró rematar dentro del área al irse al suelo con todo a favor. El empuje del Barcelona tuvo su recompensa a los 39 minutos, cuando Lamine Yamal abrió el marcador de penal tras ser derribado dentro del área por Pep Chavarría en una acción que el VAR no pudo revisar al no funcionar correctamente durante la primera mitad.

El gol dejó tocado al Rayo y esos minutos de aturdimiento pudieron costarle caro, ya que en el tiempo añadido de la primera mitad Dani Olmo lanzó una volea en un balón muerto que se marchó por encima del larguero. El descanso le vino bien al cuadro de Vallecas, que refrescó ideas y, nada más comenzar la segunda parte, avisó de su atrevimiento con una ocasión muy clara de Isi Palazón que desbarató Joan García con una mano providencial. El Barcelona, mejor en el juego táctico y combinativo, hizo sufrir al Rayo con el balón en las botas de Pedri, Lamine y Raphinha, pero el equipo madrileño también supo hacer daño a su adversario.