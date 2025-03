El mensaje de Messi tras confirmarse su baja en la selección de Argentina para los partidos ante Uruguay y Brasil

El exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain no fue incluido en la lista ofrecida por el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, hecha pública este lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Messi colgó un mensaje en sus redes sociales explicando su baja en el último momento por lesión.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, escribió Messi.

“Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. Vamos Argentina”, agregó la estrella del Inter Miami.

Además de la ausencia de Messi, por una lesión muscular en el aductor izquierdo que sufrió este domingo en la victoria de Inter Miami ante Atlanta United, Scaloni dio de baja también por lesión a Paulo Dybala (Roma), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Los partidos en esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas serán el 21 de marzo ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y cuatro días después frente a Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires.