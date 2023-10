Revelan el plan de Messi luego de ganar su octavo Balón de Oro: “Prioriza Barcelona, pero si Argentina se adelanta aceptará”

Y siguió: “Para se el jefe de todos los fichajes en el Barcelona , eso sí, si la selección de Argentino no se mete en el medio”.

Y la para cerrar Lobo Carrasco asegura que el plan se podría empezar ejecutar en 2025, pero... “El puente es el 2025, si supera ese año no lo deja (el fútbol) hasta 2026 después del Mundial veríamos su retiro profesional”.



En conferencia de prensa después ganar el Balón de Oro, Messi fue consultado por si quiere ser técnico y esta fue respuesta: “La verdad que entrenador hoy por hoy no creo que sea y no hay algo que me llame”.

“Obviamente que puedo volver a Barcelona, voy a vivir allá, además es el club que vio crecer, que dio todo por mí, así como yo lo hice, es el club que amo y por qué no algún día poder colaborar desde algún lado y dar lo mejor”.