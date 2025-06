Messi sorprende al desvelar cómo es su relación con Cristiano Ronaldo y deja una impactante respuesta: "No somos amigos"

El astro argentino aprovechó la ocasión para dejar clara cómo es su relación con el delantero portugués y sorprendió a muchos al revelar que él y CR7 no son amigos, pero mantienen un respeto mutuo.

En sus palabras, Messi fue claro sobre la competencia que ambos han mantenido durante años: "La competencia entre nosotros se desarrolló en la cancha, y cada uno intentó dar lo mejor de sí por su equipo, en todo momento y lugar. Pero, por supuesto, todo esto se mantiene, como siempre, en la cancha. Entonces volvemos a ser dos personas normales...".

Messi, que se encuentra disputando el Mundial de Clubes con Inter Miami en los Estados Unidos, aprovechó para profundizar más sobre el tema: "No somos amigos, claro, porque no pasamos tiempo juntos, pero lo que compartimos siempre se hace en un marco de gran respeto. Siento una inmensa admiración por lo que ha logrado en su carrera y por lo que sigue haciendo, porque sigue jugando al máximo nivel. No tiene nada de extraño, es normal, y así es como deberían ser las cosas siempre".

La respuesta de Messi llega después de que Ronaldo, en una conferencia reciente en la Final Four de la UEFA Nations League, señalara que tiene un cariño especial por los argentinos y, por supuesto, por el delantero del Inter Miami.

Mientras tanto, el debate sobre el mejor jugador de la historia sigue siendo una constante. Con la entrega de títulos y premios durante todos estos años, ahora los ojos del mundo están puestos en el futuro y en el Súper Balón de Oro, un premio especial que France Football.