Modric revela cómo fue su fichaje por el Milan y la charla con Ancelotti: "Estuve en el club más grande del mundo y ahora llego a uno..."

"Recordamos al Milan como uno de los mejores equipos del mundo. No podemos conformarnos con una temporada mediocre ni con clasificarnos para la Champions League. En cuanto a mi visión para el Milan, también debemos ser humildes: debemos trabajar duro para que el equipo vuelva al máximo nivel. Soy muy competitivo, y quiero transmitir eso al equipo. El objetivo mínimo es clasificarse para la Champions League, pero el Milan debe luchar por ganar títulos: ese es mi objetivo, y debería ser el mismo para todos los que trabajamos en el Milan. Pero debemos mantener la humildad y tener un equipo sólido".

"Siempre hay tiempo para emocionarse a cualquier edad. Hace poco tuve una emotiva despedida del Real Madrid. Crecí viendo el fútbol italiano, y el Milan era mi equipo favorito en Italia. Tenía muchísimos seguidores en Italia. También porque mi ídolo, Boban, estaba en el Milan, y siempre he tenido un cariño especial por este club".

¿Cómo se dio su fichaje por el Milan?

"Fue una decisión muy fácil cuando me llamó Tare (director deportivo del Milan). Él viajó a Croacia y fue muy importante. Me demostró lo importante que sería para el Milan y cree que puedo rendir al máximo nivel. Fue el punto de inflexión en las negociaciones: cuando alguien quiere ficharte, es importante que te explique su proyecto. Después necesité un tiempo para hablar con mi familia, pero en el fondo sabía que sería la mejor opción. No esperaba que sucediera tan rápido, pero demuestra la confianza que han depositado en mí. Espero poder corresponderla en el campo".

Real Madrid y Milan

"Estuve 13 años en el club más grande del mundo y ahora llego a uno que en años anteriores era lo que es hoy el Real Madrid. Lo perdieron en algún momento. El Milan debería esforzarse por recuperar ese nivel. Depende de mí ayudar al máximo este año y disfrutarlo".

¿Qué le dijo Ancelotti sobre el Milan?

"Hablamos del club en general, de la gente, de San Siro y de que es un club muy exigente como el Real Madrid. Aquí hay mucha presión. Pero no fue él que me convenció para fichar por el Milan. Ya sabía que quería hacerlo".