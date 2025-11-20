Mundial 2026: polémico crack del Real Madrid no se reconcilia con su selección y su participación en United peligra

<br />Gran parte de esas bajas se produjeron durante el largo período en el que <b>Courtois</b> renunció a la selección mientras la entrenara Domenico Tedesco, con quien se enfrentó al considerar que no había respetado sus galones al no ofrecerle el brazalete de capitán ante la ausencia de <b>Kevin de Bruyne</b> en un partido contra Austria, en el que además cumplía 100 partidos como internacional.Courtois abandonó de urgencia aquella convocatoria y estuvo ausente en los 21 partidos siguientes, hasta que el germano-italiano Tedesco fue despedido a inicios de 2025 y el francés Rudi Garcia tomó el relevo.Pero si las cuentas se hacen sin incluir el tiempo que estuvo enfadado con Tedesco, Courtois sigue manteniendo una elevada tasa de ausencia que llega al 30 %, es decir, 19 partidos de 64.La televisión pública precisaba que "algunas de estas ausencias, vinculadas a problemas físicos comprobados, fueron totalmente legítimas y no suscitaron objeciones"."Pero en varias ocasiones se ha podido cuestionar seriamente la pertinencia de las renuncias de Courtois. Y, a partir de ahí, su motivación para participar en determinadas convocatorias de los Diablos Rojos. Varias lesiones alegadas por el Real han generado dudas por su inoportuna tendencia a aparecer justo antes de las ventanas internacionales", añadía el medio.Desde que llegó al <b>Madrid,</b> Courtois sólo se ha perdido un 21 % de los encuentros de su club (332 partidos disputados sobre 419 en total). Excluyendo el período de 2023-2024, cuando estuvo apartado largo tiempo por una importante lesión, la tasa de ausencias con el Real Madrid cae al 11 %.El regreso de <b>Courtois</b> al campo este fin de semana para medirse contra el Elche el domingo, cinco días después de no haber jugado con Bélgica, no ha contribuido a bajar la espuma, incluso ante las explicaciones ofrecidas por el futbolista."Fue una medida de precaución. Sobre todo quería evitar una lesión de larga duración", comentó Courtois este miércoles en Cadena Cope, donde el portero mostró su sorpresa ante el malestar que su ausencia ha generado en su país.