Mundial Sub-20: Y luego de 22 años selección de América se sube al podio tras derrotar a una de las potencias de Europa

La selección sub-20 de Colombia se impuso a la de Francia este sábado por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago y se quedó con el tercer puesto de la XXIV edición del Mundial juvenil, que concluye este domingo con la final entre Argentina y Marruecos.Fue el segundo podio de los Cafeteros en la historia del torneo, pues en 2003 alcanzaron idéntico tercer puesto bajo la dirección de Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes Unidos.Los Bleus, por su parte, volvieron a quedar cuartos en esta competencia como en 2011, cuando el torneo se disputó en Colombia.El partido de hoy se decantó temprano, a los 2 minutos, con un gol del delantero Óscar Perea, del Strasbourg francés.