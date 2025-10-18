Mundial Sub-20: Y luego de 22 años selección de América se sube al podio tras derrotar a una de las potencias de Europa

La selección sub-20 de Colombia se impuso a la de Francia este sábado por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago y se quedó con el tercer puesto de la XXIV edición del Mundial juvenil, que concluye este domingo con la final entre Argentina y Marruecos. Fue el segundo podio de los Cafeteros en la historia del torneo, pues en 2003 alcanzaron idéntico tercer puesto bajo la dirección de Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes Unidos. Los Bleus, por su parte, volvieron a quedar cuartos en esta competencia como en 2011, cuando el torneo se disputó en Colombia. El partido de hoy se decantó temprano, a los 2 minutos, con un gol del delantero Óscar Perea, del Strasbourg francés.uo.

SEGUNDA MEDALLA PARA COLOMBIA

El gol fue producto de la presión alta, que derivó en un pase filtrado por el volante del Rionegro Águilas Royner Benítez antes de caer al borde del área por una falta. Perea volvió a ser importante para los cafeteros, como en la fase de grupos, cuando el goleador de Millonarios Néiser Villarreal estaba en el banco, y él tomó la responsabilidad para dar el primer triunfo a su país con un gol ante Arabia Saudí. Colombia presionó desde el pitido inicial y cerró los espacios a una Francia lacónica, que se lo tomó con calma y pausa. En el momento en que la Tricolor amainó en su combatividad, el mediocampista del Lens Fode Sylla y el ariete del Nantes Moustapha Dabo incrementaron sus remates a la puerta de Jordan García, del Fortaleza colombiano.

El entrenador francés Bernard Diomede pidió, sobre el final del primer tiempo, un penalti por la caída en el área del central y capitán Elyaz Zidane, pero el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no lo concedió. Colombia comenzó el segundo tiempo adaptada al vals que bailaban Los Bleus, adormitada con apenas unos chispazos, frente a un rival que quería en velocidad cambiar el compás y sorprender en el área con el empate. Benítez tuvo el segundo gol solo frente al arco, pero su remate se fue desviado por encima del horizontal, en una repetición de la falta de contundencia frente al arco que dejó a los cafeteros sin final frente a Argentina. El árbitro somalí fue desafiado por el entrenador César Torres, en el minuto 82, ante un penal que sancionó por la caída del delantero francés Lucas Michal en el área, y tras revisar se retractó en su decisión.