¡Nájar y Acosta contra Messi! Así están los cruces de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

<b>CRUCES QUE ESTÁN DEFINIDOS</b><br />Uno de los enfrentamientos asegurados es el de Toluca frente a San Diego FC. El conjunto mexicano buscará imponer su jerarquía internacional ante una franquicia que sigue consolidándose en la MLS y que ahora afronta uno de los mayores retos de su historia en el plano regional.También está totalmente confirmado el choque entre<b> Cruz Azul y Monterrey</b>, una serie 100% mexicana que garantiza a un club de la Liga MX en los cuartos de final. Se trata de dos plantillas con amplio recorrido en torneos internacionales, acostumbradas a estas instancias y con aspiraciones reales al título.En otro duelo ya definido, la <b>Liga Deportiva Alajuelense </b>se medirá ante Los Angeles FC, que viene de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/lafc-real-espana-en-vivo-hora-canal-espn-transmision-champions-de-concacaf-KK29453696" target="_blank">eliminar al Real España</a></b>. El equipo costarricense apostará a su fortaleza como local, mientras que el cuadro angelino llega como uno de los candidatos fuertes del fútbol estadounidense.Por su parte, Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, enfrentará a Nashville SC, con los hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/rival-messi-champions-concacaf-inter-miami-nashville-honduras-najar-acosta-octavos-de-final-JK29454386" target="_blank">Andy Nájar y Bryan Acosta</a></b>, en un cruce directo entre clubes de la MLS. <br />Este emparejamiento garantiza presencia estadounidense en los cuartos de final y promete una serie equilibrada por el conocimiento mutuo entre ambos equipos.<b>LLAVES AÚN POR DEFINIRSE</b><br />Hay enfrentamientos que todavía dependen de resultados en la fase previa: <b>El jamaicano Mount Pleasant FA</b> es el clasificado inesperado y lo hizo de forma directa, su rival saldrá entre LA Galaxy y Sporting San Miguelito. América, que eliminó al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-elimina-al-olimpia-en-primera-ronda-de-la-champions-de-concacaf-EP29264451#:~:text=Olimpia%20empat%C3%B3%20sin%20goles%20ante,primera%20ronda%20del%20torneo%20internacional." target="_blank">Olimpia de Honduras</a></b>, aguarda por Philadelphia Union o Defence Force FC. El equipo mexicano aparece como amplio favorito ante cualquiera de los dos posibles rivales, aunque primero deberá conocerse al clasificado definitivo.Tigres UANL se medirá al ganador entre FC Cincinnati o Universidad O&amp;M FC. Sobre el papel, el cuadro estadounidense luce con ventaja para avanzar y protagonizar un atractivo choque ante los felinos.Finalmente, Seattle Sounders FC enfrentará al vencedor de la serie entre Vancouver Whitecaps FC y CS Cartaginés. Este cruce mantiene abierta la posibilidad de un duelo completamente de MLS o un choque entre Estados Unidos y Costa Rica.<br /><br /><b>ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026</b><br /><br /><b>Toluca vs San Diego</b><br />Mount Pleasant vs LA Galaxy o Sporting San Miguelito<br /><b>Cruz Azul vs Monterrey</b><br />Alajuelense vs LAFC<br /><b>Inter Miami vs Nashville</b><br />América vs Philadelphia Unión o Defence Force<br /><b>Tigres vs Cincinnati o Universidad O&amp;M</b><br />Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps o Cartaginés.