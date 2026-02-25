¡Nájar y Acosta contra Messi! Así están los cruces de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

La ronda marcará el inicio de las series a eliminación directa entre potencias de la Liga MX, la MLS y representantes del Caribe y Centroamérica, en duelos de ida y vuelta donde el marcador global decidirá a los clasificados.

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en su fase más vibrante con los octavos de final ya definidos en gran parte del cuadro.

CRUCES QUE ESTÁN DEFINIDOS

Uno de los enfrentamientos asegurados es el de Toluca frente a San Diego FC. El conjunto mexicano buscará imponer su jerarquía internacional ante una franquicia que sigue consolidándose en la MLS y que ahora afronta uno de los mayores retos de su historia en el plano regional.

También está totalmente confirmado el choque entre Cruz Azul y Monterrey, una serie 100% mexicana que garantiza a un club de la Liga MX en los cuartos de final. Se trata de dos plantillas con amplio recorrido en torneos internacionales, acostumbradas a estas instancias y con aspiraciones reales al título.

En otro duelo ya definido, la Liga Deportiva Alajuelense se medirá ante Los Angeles FC, que viene de eliminar al Real España. El equipo costarricense apostará a su fortaleza como local, mientras que el cuadro angelino llega como uno de los candidatos fuertes del fútbol estadounidense.

Por su parte, Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, enfrentará a Nashville SC, con los hondureño Andy Nájar y Bryan Acosta, en un cruce directo entre clubes de la MLS.



Este emparejamiento garantiza presencia estadounidense en los cuartos de final y promete una serie equilibrada por el conocimiento mutuo entre ambos equipos.

LLAVES AÚN POR DEFINIRSE

Hay enfrentamientos que todavía dependen de resultados en la fase previa: El jamaicano Mount Pleasant FA es el clasificado inesperado y lo hizo de forma directa, su rival saldrá entre LA Galaxy y Sporting San Miguelito.

América, que eliminó al Olimpia de Honduras, aguarda por Philadelphia Union o Defence Force FC. El equipo mexicano aparece como amplio favorito ante cualquiera de los dos posibles rivales, aunque primero deberá conocerse al clasificado definitivo.

Tigres UANL se medirá al ganador entre FC Cincinnati o Universidad O&M FC. Sobre el papel, el cuadro estadounidense luce con ventaja para avanzar y protagonizar un atractivo choque ante los felinos.

Finalmente, Seattle Sounders FC enfrentará al vencedor de la serie entre Vancouver Whitecaps FC y CS Cartaginés. Este cruce mantiene abierta la posibilidad de un duelo completamente de MLS o un choque entre Estados Unidos y Costa Rica.



ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026



Toluca vs San Diego

Mount Pleasant vs LA Galaxy o Sporting San Miguelito

Cruz Azul vs Monterrey

Alajuelense vs LAFC

Inter Miami vs Nashville

América vs Philadelphia Unión o Defence Force

Tigres vs Cincinnati o Universidad O&M

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps o Cartaginés.