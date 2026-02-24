Internacionales

Messi confiesa de lo que se arrepiente como futbolista a pesar de ser uno de los mejores de la historia: "Te sentís ignorante"

     Johan Raudales
Leo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que cuando estaba en el Barcelona recibió propuestas para jugar con la selección española y que fue algo que pudo "llegar a pasar" pese a que su deseo siempre fuera representar a Argentina, en una entrevista con el podcast Miro de Atrás.

"De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar", dijo Messi.

"Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina", añadió el argentino.

En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante", admitió.

Y consideró además que Diego Maradona "era una cosa de locos".

"Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo", afirmó.

"La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia", añadió.

Messi repasó además el triunfo mundialista de 2022 con Argentina y reconoció que el partido de la fase de grupos contra México fue uno de los más complicados.

"Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Veníamos muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes quedas afuera", aseguró.

Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
