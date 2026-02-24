Messi confiesa de lo que se arrepiente como futbolista a pesar de ser uno de los mejores de la historia: "Te sentís ignorante"

Leo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que cuando estaba en el Barcelona recibió propuestas para jugar con la selección española y que fue algo que pudo "llegar a pasar" pese a que su deseo siempre fuera representar a Argentina, en una entrevista con el podcast Miro de Atrás. "De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar", dijo Messi.

"Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina", añadió el argentino. En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés. "Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante", admitió. Y consideró además que Diego Maradona "era una cosa de locos". "Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo", afirmó. "La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia", añadió.