Neymar es atacado tras el Brasil-Venezuela y estalla contra un aficionado: “Si se queja tanto...”

“Me puse nervioso cuando me golpeó. Es triste, obviamente es muy triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a caminar, vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país. Obviamente estamos ahí dando lo mejor y muchas veces el resultado no llega, no es lo que los aficionados esperan”, comenzó diciendo el brasileño.

“Este aficionado lanzó... ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me pegó. Me enojé mucho, condeno ese tipo de actitudes. No tienes que hacerlo, es muy malo, para el fútbol y para los seres humanos. Alguien que hace este tipo de cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto, debería haber entrenado mejor y estar en el campo, no yo”, sostuvo.

Sobre el partido, Neymar dijo que “no creo que hayamos jugado mal, lo intentamos, tuvimos algunas, su portero lo hizo bien hoy. Desafortunadamente, encontraron un balón y lograron el empate. Tenemos que intentar arreglar estos detalles y estos errores para no llevarnos sorpresas como hoy”.