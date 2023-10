Futbolista paraguayo intentó escupir a Messi y la reacción del argentino: “No sé quién es”

Un partido en el que Leo Messi arrancó en el banquillo y tuvo minutos en el complemento cuando reemplazó a Julián Álvarez. El capitán casi marca un golazo de tiro libre, pero el poste se lo impidió.

El ‘10’ terminó siendo protagonista del encuentro luego de un encontronazo que protagonizó con Antonio Sanabria, delantero que actualmente milita en el Torino.

Tras un intercambio de palabras entre ambos jugadores, que llegaron a coincidir en las categorías inferiores del Barcelona, el atacante paraguayo intentó escupir por la espalda a Leo. El hecho no fue a mayores e incluso el rosarino afirmó tras el duelo que no se había dado ni cuenta del hecho.

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, explicó Messi en la zona mixta.