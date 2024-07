Romário estuvo presente en la reunión por el 30 aniversario de los campeones del mundo en 1994 y criticó en cierta medida el desempeño del ‘Scratch’, aunque mostró respaldo para el DT Dorival Júnior.

“Apoyo al entrenador, no importa de dónde sea. Si hay jugadores en Brasil mejor que en Europa, hay que convocarlos, pero todos quieren tener su oportunidad. El fútbol siempre ha sido así, especialmente en lo que respecta a la selección. Tengo fe en Dorival, pero espero que tome mejores decisiones en las próximas convocatorias”, explicó el exdelantero.

También focalizó algunos de sus comentarios en la figura de Neymar. El atacante de 32 años, que no disputó la Copa América porque se recupera de una lesión de ligamento cruzado, es una pieza fundamental para la leyenda brasileña.

“Si no juegan en la selección de Neymar, Brasil no será campeón. Él ya jugó en tres Mundiales. Es el tipo que marca la diferencia. Hasta que Brasil no entienda que tiene que jugar para Neymar vamos a estar jodidos”, apuntó Romário.