Neymar y su futuro: las dos figuras brasileñas que también buscará fichar el Santos

Sin lugar a duda que el futuro del brasileño Neymar está siendo un tema mundial en el mundo del fútbol luego de la última lesión que lo tiene alejados de las canchas.

Muchos medios internacionales señalan de un posible acuerdo entre el Santos de la Serie A de Brasil y el crack, esto luego que el legendario club donde debutó Pelé regresara a la máxima categoría.

“Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría”, afirmó Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, en su entrevista concedida a Universo Online.