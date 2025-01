Ni Inter Miami de Messi, ni Santos: Neymar queda fuera de Al Hilal y el gigante de América que quiere ficharlo

“Quiero hacer una buena temporada con Al Hilal. Estoy regresando de una lesión muy grave. Todavía tengo un poco de tiempo para volver a mi nivel y demostrar por qué estoy aquí. Mi prioridad está en recuperarme bien, desarrollarme físicamente y volver a jugar. Me gustaría jugar el Mundial de Clubes con Al Hilal en 2025, porque es algo muy importante para el club”.

Esas palabras no cayeron tan bien en el equipo y se encargaron de dinamitar cualquier posibilidad de que el brasileño siga en Arabia Saudita.

En una información que revela UOL Brasil, aseguran que Neymar dejará el Al Hilal por decisión del entrenador Jorge Jesús, que no lo quiere más en la institución.

“El brasileño no será inscripto por el club para jugar la Saudi Pro League. Neymar no ha podido convencer al técnico portugués. Para contar con el delantero en la Liga, uno de los 8 extranjeros mayores de 23 años tendría que abandonar el equipo. Pero todos son importantes para Jorge Jesús y no quiere incluir a Neymar”, reveló el medio brasileño.

A la información se le puede añadir otra, pero esta vez de un medio árabe, AboutMSR, donde se afirma que Neymar rompera su contrato con el Al Hilal para ir al Flamengo, equipo que ha estado en el radar de Ney junto a Santos y el Inter Miami de Messi.