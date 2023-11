OFICIAL: Conmebol confirmó el día, hora y dónde será el sorteo de la Copa América 2024

Los seis boletos de Concacaf saldrán de los ganadores (4 boletos) de las selecciones que se clasifiquen a las semifinales de la Nations League.

Mientras que los perdedores de los cuartos de final disputarán los otros dos boletos en dos llaves distintas.

Así se jugarán los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

(Llave 1) Estados Unidos vs Trinidad y Tobago

(Llave 1) Jamaica vs Panamá

(Llave 2) México vs Honduras

(Llave 2)Costa Rica vs Panamá