Paliza a la Selección Mexicana: Colombia humilla al Tri y pone a dudar nuevamente el proceso del Vasco Aguirre

La Selección Mexicana fue humillada en un amistoso de preparación contra Colombia con marcador de 4-0 con miras al Mundial United 2026 en encuentro desarrollado en la ciudad de Arlington, Texas. Desde el pitazo inicial, el combinado colombiano mostró orden, solidez y ambición ofensiva. La presión alta y la velocidad por las bandas fueron claves para dominar las acciones ante una selección mexicana que también buscaba imponer su ritmo.

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda. Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1. México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería. El Tri salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56 a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2.