Paliza a la Selección Mexicana: Colombia humilla al Tri y pone a dudar nuevamente el proceso del Vasco Aguirre

A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha. Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma. Otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87.México, apagado, creó su mejor oportunidad de gol en la última jugada del partido, en el 90, un remate de Germán Berterame al poste. El próximo martes, el Tri enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.<b>FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO<br /><br />0. México: </b>Luis Malagón; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira (Carlos Rodríguez, m.71), Marcel Ruiz (Hirving Lozano, m.57), Orbelín Pineda (Erick Sánchez, m.57); Santiago Giménez (Germán Berterame, m.67), Alexis Vega (Julián Quiñones, m.67), Diego Laínez (Luis Romo, m.57). <b>Seleccionador:</b> Javier Aguirre.<br /><br /><b>4. Colombia: </b>David Ospina; Jhon Lucumí, Willer Ditta, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz; James Rodríguez (Juan Quintero, m.69), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla, m.86), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.86), Luis Suárez (Rafael Borré, m.69), Luis Díaz (Johan Carbonero, m.66), Kevin Serna (Jaminton Campaz, m.66). <b>Seleccionador: </b>Néstor Lorenzo.<br /><br /><b>Goles: </b>0-1, m.16: John Lucumí. 0-2, m.56: Luis Díaz. 0-3, m.65: Jefferson Lerma. 0-4, m.87: Johan Carbonero.<br /><br /><b>Arbitro: </b>Ismaeil Elfath, de Estados Unidos. Amonestó a Ruiz, Sánchez, Gallardo y Suárez.<br /><br /><b>Incidencias: </b>Partido amistoso entre las selecciones de México y Colombia, jugado en el AT&amp;T Stadium, en Arlington (Texas, EEUU.).