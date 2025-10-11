Internacionales

Paliza a la Selección Mexicana: Colombia humilla al Tri y pone a dudar nuevamente el proceso del Vasco Aguirre

Los cafeteros le pasaron por encima a México en el duelo desarrollado en Arlington, Texas.

2025-10-11

La Selección Mexicana fue humillada en un amistoso de preparación contra Colombia con marcador de 4-0 con miras al Mundial United 2026 en encuentro desarrollado en la ciudad de Arlington, Texas.

Desde el pitazo inicial, el combinado colombiano mostró orden, solidez y ambición ofensiva. La presión alta y la velocidad por las bandas fueron claves para dominar las acciones ante una selección mexicana que también buscaba imponer su ritmo.

Messi firma otro recital en la MLS, su nueva víctima fue Atlanta United ¿Hubo debut de joven hondureño?

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda. Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1.

México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería. El Tri salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56 a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2.

Malas noticias para uno de los "alemanes", mejoras al estadio Nacional y Honduras se enfoca en derribar al líder Haití ¿Hay lesionados o suspendidos?

A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha. Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma. Otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87.

México, apagado, creó su mejor oportunidad de gol en la última jugada del partido, en el 90, un remate de Germán Berterame al poste. El próximo martes, el Tri enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

0. México: Luis Malagón; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira (Carlos Rodríguez, m.71), Marcel Ruiz (Hirving Lozano, m.57), Orbelín Pineda (Erick Sánchez, m.57); Santiago Giménez (Germán Berterame, m.67), Alexis Vega (Julián Quiñones, m.67), Diego Laínez (Luis Romo, m.57). Seleccionador: Javier Aguirre.

4. Colombia: David Ospina; Jhon Lucumí, Willer Ditta, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz; James Rodríguez (Juan Quintero, m.69), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla, m.86), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.86), Luis Suárez (Rafael Borré, m.69), Luis Díaz (Johan Carbonero, m.66), Kevin Serna (Jaminton Campaz, m.66). Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Goles: 0-1, m.16: John Lucumí. 0-2, m.56: Luis Díaz. 0-3, m.65: Jefferson Lerma. 0-4, m.87: Johan Carbonero.

Arbitro: Ismaeil Elfath, de Estados Unidos. Amonestó a Ruiz, Sánchez, Gallardo y Suárez.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones de México y Colombia, jugado en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas, EEUU.).

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Amistoso
|
James Rodríguez
|
Colombia
|
México
|