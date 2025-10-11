Internacionales

"Si te fijas en Pedri, pesa tan poco que podría salir volando si hace viento..."

El DT de Georgia confesó que España es de otro planeta y puso como ejemplo a Pedri.

El seleccionador de Georgia, el francés Willy Sagnol, aseguró tras la derrota ante España sufrida este sábado en el estadio Martínez Valero de Elche (2-0) que España es de otro planeta y puso como ejemplo a Pedri.

"Ellos juegan en un planeta diferente, podemos dar lo mejor de nosotros y hacer lo que sea pero cuando España juega como sabe tenemos que aceptarlo, juegan otro fútbol, de muy alto nivel", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que se mostró disgustado con la actitud de los suyos. "El espíritu de hoy no fue el correcto", sentenció.

"Podríamos hablar de España toda la noche, lo que se vio es la consecuencia de lo que el fútbol español ha hecho en los últimos veinte o veinticinco años. Han empezado a producir jugadores muy inteligentes. Si te fijas en Pedri, pesa tan poco que podría salir volando si hace viento, pero es uno de los mejores centrocampistas del mundo porque es muy listo y siempre pone al equipo por delante", analizó.

De hecho, destacó que España alineó este sábado a seis o siete jugadores que no suelen ser titulares y no se notó nada.

El técnico admitió que el resultado (2-0) fue corto para España. "Podemos decir que hemos tenido mucha suerte por perder sólo por 2-0 pero no es sólo cuestión de calidad, he visto algunas actitudes en el campo que no había visto me han gustado", señaló el técnico.

Sagnol sólo apuntó como positivo en su equipo no haber perdido jugadores para el duelo en Turquía del martes.

"Uno de nuestros objetivos era no ver tarjetas amarillas porque es muy importante para nosotros pero si vamos con la misma agresividad de hoy no tenemos ninguna posibilidad, no hace falta que viajemos. Aún así, soy una persona optimista pero creo que en tres días se puede cambiar por completo", aseguró.

