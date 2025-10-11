"Si te fijas en Pedri, pesa tan poco que podría salir volando si hace viento..."

El seleccionador de Georgia, el francés Willy Sagnol, aseguró tras la derrota ante España sufrida este sábado en el estadio Martínez Valero de Elche (2-0) que España es de otro planeta y puso como ejemplo a Pedri."Ellos juegan en un planeta diferente, podemos dar lo mejor de nosotros y hacer lo que sea pero cuando España juega como sabe tenemos que aceptarlo, juegan otro fútbol, de muy alto nivel", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que se mostró disgustado con la actitud de los suyos. "El espíritu de hoy no fue el correcto", sentenció.