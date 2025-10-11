Messi firma otro recital en la MLS, su nueva víctima fue Atlanta United ¿Hubo debut de joven hondureño?

El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/oficial-tras-adios-busquets-ex-barcelona-jordi-alba-messi-confirma-retira-a-final-temporada-LA27638366" target="_blank">Jordi Alba</a></b>, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, en la que anunció su adiós al fútbol.El uruguayo <b>Luis Suárez</b> también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 62 puntos.El recital de <b>Messi en el Chase Stadium</b> de Fort Lauderdale se dio ante la mirada de varios compañeros del número 10 en la selección argentina, como Leandro Paredes o Nicolás Otamendi.En la grada del Chase Stadium también estuvo Rodrigo De Paul, con camisa y gorro negro, que es compañero de Messi en el Inter Miami, pero que forma parte de la concentración argentina estos días.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/mls" target="_blank">ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA MLS</a></b>Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de <b>Javier Mascherano.</b>En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina. Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.En el encuentro estuvo convocado el joven futbolista <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/hondureno-prepara-debutar-lado-messi-inter-miami-atlanta-united-mls-mascherano-BC27708090" target="_blank">Ricardo "Ricky" Montenegro</a></b> de raíces hondureños y nacido en Estados Unidos. El mediocampista de 21 años solamente estuvo como suplente y no vio acción, su debut seguirá esperando.