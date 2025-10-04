Messi hizo Hat-Trick de asistencias: Inter Miami golea a New England en el cierre de temporada regular de la MLS

Desde los primeros minutos, Miami se adueñó de la posesión y ejerció presión alta. La primera ventaja se gestó tras un pase milimétrico del argentino, que dejó a su compañero en posición franca, confirmando la supuesta superioridad táctica del conjunto local. Aunque New England intentó replicar con contraataques veloces, la defensa del Inter supo cerrar espacios y forzar imprecisiones rivales.

El Inter Miami exhibió su mejor versión el sábado por la noche en el Chase Stadium y aplastó al New England Revolution con un contundente 4-1, gracias en gran parte al libreto creativo de Lionel Messi, quien repartió tres asistencias en el encuentro. El marcador refleja no solo eficacia ofensiva, sino un dominio de partido que el equipo local supo gestionar de principio a fin.

Antes del descanso, Messi volvió a aparecer como cerebro. En tiempo de adición o poco antes del medio tiempo, asistió para que Jordi Alba definiera con precisión, estirando la ventaja y generando un ambiente eléctrico en las tribunas. Ese pase dejó claro que el mediapunta no solo se limita a asociarse con delanteros, sino que puede desequilibrar desde cualquier zona del campo.

La segunda mitad confirmó el dominio local. Messi, siempre con la mirada puesta en el movimiento de sus compañeros, habilitó un tercer gol con una asistencia medida para Tadeo Allende o bien para otro jugador generoso en ofensiva. Con 3-0 en el marcador, New England logró maquillar cifras con un tanto aislado, pero ya sin la frescura ni el control del primer tiempo.

Ya con el partido más relajado, Inter Miami redondeó la goleada con un cuarto gol tras una jugada generada por otra combinación ofensiva, donde Messi volvió a aparecer como eje de la construcción. El público celebró no solo los goles, sino un despliegue que evidenció coordinación, fluidez y confianza en el proyecto futbolístico de este plantel.

Con esta victoria, Miami suma un golpe fuerte en la tabla de la Conferencia Este y afirma su candidatura hacia los puestos de privilegio. Messi, con sus tres asistencias decisivas (y sin necesidad de anotar), confirma una vez más su rol de motor dentro del equipo, y el Inter se posiciona con optimismo rumbo a las instancias definitorias de la MLS.