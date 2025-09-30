¡Manito a Messi! El Chicago Fire sorprendió y castigó muy fuerte al Inter Miami en la MLS

El Fire se paseó en el campo del Inter Miami y castigó las carencias defensivas del equipo del técnico argentino Javier Mascherano , que a nivel ofensivo había remontado momentáneamente un 1-3 adverso con goles de Toto Avilés y un doblete de Suárez.

El Chicago Fire endosó cinco goles este martes al Inter Miami de Leo Messi y Luis Suárez y triunfó por 5-3 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale para sellar el billete para los 'playoffs' de la MLS.

Con este resultado de este martes 30 de septiembre, el Inter Miami se quedó cuarto en el Este de la MLS, a siete puntos del líder Philadelphia Union, con un partido menos.

Pasó de todo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El Inter Miami pagó el desgaste de energías de las últimas semanas, en las que disputó seis partidos en 18 días, y lo hizo sobre todo a nivel defensivo.

El marfileño Dje D'Avilla y Jonathan Dean dieron una doble ventaja al Fire en los primeros treinta minutos y, aunque Tomás Avilés recortara para el Inter Miami tras un saque de esquina colgado por Leo Messi en el 42, el equipo de Mascherano recibió el 1-3 en el añadido de la mano de Rominigue Kouamé.

No le faltó corazón al Inter Miami. Messi rozó el segundo con un disparo de zurda que repelió el poste en el 52, pero cinco minutos después Suárez recortó con el 2-3.

'El Pistolero' completó su doblete personal en el 74 al aprovechar un centro raso de Jordi Alba y volvió a poner el partido en equilibrio. Pero los apuros defensivos del conjunto de Mascherano volverían a emerger. En el 80, Mauricio Pineda recogió un rebote en el área y dio a Justin Reynolds la cómoda asistencia para que este anotara a placer el 4-3.

Fue un golpe psicológico para el Inter Miami, que sucumbió definitivamente ante un espectacular golazo de Brian Gutiérrez, con un potente disparo de pierna derecha desde los 23 metros entrado por la escuadra.

Fue la primera vez en la que el Inter Miami recibe cinco goles en casa desde la llegada de Leo Messi. El Fire regresará a la postemporada de la MLS por primera vez desde 2017.