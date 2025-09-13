Internacionales

Messi hizo un penal a lo 'Panenka' y queda humillado: Inter Miami se fue goleado por Charlotte en la MLS

El delantero argentino tuvo para abrir el marcador, pero su remate fue adivinado por el guardameta.

2025-09-13

El Inter Miami visitó el campo del Charlotte FC por la jornada 30 de la MLS 2025 y se fue humillado con un contundente 3-0, en una noche en la que el capitán Leo Messi falló un lanzamiento penal.

La escuadra local se llevó los tres puntos en casa gracias al triplete de Idan Toklomati. El delantero israelí estaba con la mecha encendida y anotó al minuto 34, 47 y 84; este último lo hizo desde el punto penal.

Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2025

Cuando el encuentro estaba todavía sin goles, las 'Garzas' tuvieron la gran oportunidad de abrir el marcador por medio de Messi. El '10' tuvo en sus botines un penal que intentó cobrar a lo 'Panenka', pero terminó errando.

Messi tiró su lanzamiento picado al centro, pero el arquero Kahlina no se movió y logró contralar el remate sin problemas. El rostro del rosarino era un poema tras desaprovechar esa enorme ocasión.

Cabe mencionar que Leo salió en punta con Tadeo Allende, ante la sanción que está cumpliendo el uruguayo Luis Súarez por lo sucedido en la final de la Leagues Cup.

Además, el equipo de Javier Mascherano, que no contó con el hondureño David Ruiz, acabó jugando con uno menos tras la expulsión del defensor Tomás Avilés cuando faltaban 10 minutos para el final del encuentro.

Con este resultado, el Inter Miami se queda en el séptimo puesto de la Conferencia Este con 46 unidades, mientras que Charlotte se coloca como tercero con 53 puntos.

La próxima cita de Messi y compañía será el martes cuando reciban al Seattle Sounders en el Chase Stadium.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
MLS
|
Penal
|
Messi
|
Inter Miami
|
Charlotte
|