Messi hizo un penal a lo 'Panenka' y queda humillado: Inter Miami se fue goleado por Charlotte en la MLS

El Inter Miami visitó el campo del Charlotte FC por la jornada 30 de la MLS 2025 y se fue humillado con un contundente 3-0, en una noche en la que el capitán Leo Messi falló un lanzamiento penal. La escuadra local se llevó los tres puntos en casa gracias al triplete de Idan Toklomati. El delantero israelí estaba con la mecha encendida y anotó al minuto 34, 47 y 84; este último lo hizo desde el punto penal. Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2025

Cuando el encuentro estaba todavía sin goles, las 'Garzas' tuvieron la gran oportunidad de abrir el marcador por medio de Messi. El '10' tuvo en sus botines un penal que intentó cobrar a lo 'Panenka', pero terminó errando. Messi tiró su lanzamiento picado al centro, pero el arquero Kahlina no se movió y logró contralar el remate sin problemas. El rostro del rosarino era un poema tras desaprovechar esa enorme ocasión.