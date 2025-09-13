Messi hizo un penal a lo 'Panenka' y queda humillado: Inter Miami se fue goleado por Charlotte en la MLS

Cabe mencionar que <b>Leo </b>salió en punta con <b>Tadeo Allende</b>, ante la sanción que está cumpliendo el uruguayo<b> Luis Súarez</b> por lo sucedido en la final de la Leagues Cup.Además, el equipo de <b>Javier Mascherano</b>, que no contó con el hondureño<b> David Ruiz</b>, acabó jugando con uno menos tras la expulsión del defensor <b>Tomás Avilés</b> cuando faltaban 10 minutos para el final del encuentro.Con este resultado, el<b> Inter Miami </b>se queda en el séptimo puesto de la Conferencia Este con 46 unidades, mientras que <b>Charlotte </b>se coloca como tercero con 53 puntos.La próxima cita de <b>Messi </b>y compañía será el martes cuando reciban al <b>Seattle Sounders</b> en el Chase Stadium.