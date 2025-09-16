Internacionales

Messi lideró el triunfazo del Inter Miami sobre Seattle Sounders en la MLS: gol y asistencia del capitán

El astro argentino volvió a ser protagonista en la gran victoria de las 'Garzas' en casa.

2025-09-16

Inter Miami recibió este martes en el Chase Stadium al Seattle Sounders por la MLS y el capitán Leo Messi se lució con un gol y asistencia para la contundente victoria por 3-1.

El conjunto de las 'Garzas' venía de caer frente al Charlotte y en un partido donde el astro argentino falló un penal a lo 'Panenka'. Sin embargo, el equipo logró reponerse de ese duro golpe y hoy se reconcilió con su afición al sumar tres importantes puntos en casa.

Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2025

La primera anotación del encuentro fue obra de Jordi Alba tras la asitencia de Messi, como en los viejos tiempos en el Barcelona. Bright cortó un balón en el centro del campo y le quedó al rosarino que luego soltó para el español y con la zurda abrió el marcador a los 12 minutos.

Cuando estaba por finalizar la primera parte, Alba le devolvió el favor a Messi. El lateral lanzó un centro donde el argentino logró llegar a tiempo para puntear con la zurda y aumentar la ventaja a los 41'.

De esta manera, Messi llegó a los 20 goles en la presente temporada y solo es superado por Sam Surridge, atacante del Nashville, que suma 21.

Tras el descanso, el equipo de Javier Mascherano anotó el tercero definitivo con un cabezazo de Ian Fray al 52'. El defensor de 23 años se fue al ataque en un tiro de esquina cobrado por De Paul y sentenció la victoria.

La visita intentó recortar distancias con el tanto de Obed Vargas a los 69'. El volante mexicano, de 20 años, recibió solo dentro del área y derribó la cabaña de Ustari con pierna derecha.

Con este resultado y tres partidos pendientes, el Inter Miami se sube al quinto puesto de la Conferencia Este con 49 unidades, tras registrar 14 triunfos, siete empates y seis derrotas. La clasificación la sigue liderando el Philadelphia que tiene 57 puntos, seguido por Cincinnati con 50, Charlotte con 53 y Nashville es cuarto al sumar 50.

El próximo compromiso para el conjunto rosa será el sábado cuando reciban también a un DC United que se coloca en la penúltima posición de la llave.

