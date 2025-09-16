Messi lideró el triunfazo del Inter Miami sobre Seattle Sounders en la MLS: gol y asistencia del capitán

<b>Inter Miami</b> recibió este martes en el Chase Stadium al <b>Seattle Sounders</b> por la MLS y el capitán <b>Leo Messi </b>se lució con un gol y asistencia para la contundente victoria por 3-1.El conjunto de las 'Garzas' venía de caer frente al <b>Charlotte </b>y en un partido donde el astro argentino falló un penal a lo 'Panenka'. Sin embargo, el equipo logró reponerse de ese duro golpe y hoy se reconcilió con su afición al sumar tres importantes puntos en casa.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/mls">Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2025 </a></b>La primera anotación del encuentro fue obra de<b> Jordi Alba </b>tras la asitencia de <b>Messi</b>, como en los viejos tiempos en el <b>Barcelona</b>. <b>Bright </b>cortó un balón en el centro del campo y le quedó al rosarino que luego soltó para el español y con la zurda abrió el marcador a los 12 minutos.Cuando estaba por finalizar la primera parte, <b>Alba </b>le devolvió el favor a <b>Messi</b>. El lateral lanzó un centro donde el argentino logró llegar a tiempo para puntear con la zurda y aumentar la ventaja a los 41'.De esta manera, <b>Messi </b>llegó a los 20 goles en la presente temporada y solo es superado por <b>Sam Surridge</b>, atacante del <b>Nashville</b>, que suma 21.Tras el descanso, el equipo de<b> Javier Mascherano</b> anotó el tercero definitivo con un cabezazo de<b> Ian Fray</b> al 52'. El defensor de 23 años se fue al ataque en un tiro de esquina cobrado por <b>De Paul</b> y sentenció la victoria.